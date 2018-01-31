(Görüntülü Haber) Bursa'da toprak kayması sonucu duvarları çatlayan 60 ev boşaltıldı

BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'nde, bir bina inşaatının neden olduğu toprak kayması sonucu risk altında olduğu belirlenen 60 ev boşaltıldı. Evlerde oturanlar geceyi yakınlarının yanında ve valilik tarafından hazırlanan misafirhanede geçiren ev sahipleri ise çatlaklara geçen ay başlayan inşaat çalışmalarının neden olduğunu iddia etti. Yıldırım ilçesi Uludağ yamaçlarındaki Mollaarap Mahallesi'nde geçen ay başlayan bir bina inşaatı nedeniyle, iddiaya göre, bölgede toprak kayması meydana geldi, yakındaki bazı binalarda çatlaklar oluşmaya başladı. İnşaat sürerken, çatlaklar da giderek büyüdü. Ev sahiplerinin şikâyeti üzerine yapılan incelemenin ardından, valilik evlerin tahliyesine karar verdi. Gece saatlerinde 60 ev tahliye edildi. Bu arada, binalarda çatlaklara neden olduğu iddia edilen inşaat da mühürlenerek yapımı durduruldu. Evlerinden ayrılan vatandaşlar, geceyi yakınlarının yanında ve valilik tarafından hazırlanan misafirhanelerde geçirdi. Bazı vatandaşlar günün aydınlanmasıyla birlikte evde bulunan bazı eşyalarını almak için mahalleye döndü. Yıldırım Belediyesi'ne bağlı ekiplerle Bursagaz ve BUSKİ ekiplerinin, evlerin tamamen boşaltılmasından sonra su ve doğalgazın kesilmesi için çalışma başlatacağı öğrenildi. Taşınmak zorunda olan aileler kiralık ev arama telaşı yaşamaya başladı. BAŞKAN AKTAŞ İNCELEMEDE BULUNDU Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, evlerinin duvarları çatlayan mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Uludağ’ın eteklerindeki Mollaarap Mahallesi’nde toprak kayması meydana gelen bölgede incelemelerden bulunan Başkan Aktaş, ilk günden itibaren büyükşehir belediyesi olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını söyledi. Başkan Aktaş, "Arazide açıklar oluşmaya başlamış. Tabii ki bununla alakalı mahallede yaşayanlar tarafından yapılan tespitler var. Yaşanan bu toprak kayması 3-5 günlük değil, bunun evveliyatında da oluşmuş bazı gelişmeler var. Bölge de bu gibi olaylara müsait bir bölge. İlk günden itibaren üzerimize düşeni yapıyoruz. Özellikle jeoloji ve harita mühendisleri bölgeyle alakalı bazı tespitler yaptı. 60 civarında hanenin boşaltılmasıyla alakalı bir karar alınması söz konusudur. Devletimiz güçlüdür. Gerekli destek ve katkılar sağlanacaktır. Kira desteği de verilecektir. Tabii ki gönlüm arzu eder, herkes kendi evinde hayatını idame ettirsin. Ama daha büyük bir sıkıntı yaşamamak adına nasıl bir tedbir alınması gerekiyorsa bunu yapmak zorundayız. Bu konuda teknik sonuçların çıkmasını bekliyoruz” dedi. Yağmur veya kar yağışı olmamasının sevindirici bir durum olduğunu belirten Başkan Alinur Aktaş, “Çünkü zeminle alakalı farklı değişimler oluşabilirdi. Aşağıda yapılan bir inşaattan bahsediliyor. Biz tahminle hareket etmektense bir vatandaşın burnunun kanamadan ne yapabileceğimizin hesabı içerisindeyiz. Nihayetinde önümüzdeki hafta okullar açılacak. Evinde hastası olan var, belli bir kurulu düzeni var. Biz bu konuda durumu normalleştirmeye bakıyoruz. Bursa’ya ve bölgemize büyük geçmiş olsun. Allah beterinden saklasın” diye konuştu.