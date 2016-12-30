Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - BURSA'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir TIR'ın dorsesine gizlenmiş 115 kilo esrar ele geçirildi. Operasyonda gözalına alınan İ.D., tutuklandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler, Diyarbakır'dan Bursa'ya gelecek olan bir TIR'ın dorsesinde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu istihbaratını aldı. Polis, takibe aldığı TIR'ı Merkez Yıldırım İlçesi'ndeki Otosansit'te durdurup arama yaptı. Araçta uyuyan 52 yaşındaki sürücü İ.D. gözaltına alınırken TIR'ın dosresinde saklanan 115 kilo esrar ele geçirildi. Emniyetteki ifadesinin ardından dliyeye sevk edilen İ.D., uyuştucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(Görüntülü Haber) Bursa'da TIR'ın dorsesine gizlenmiş 115 kilo esrar ele geçirildi
Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - BURSA'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir TIR'ın dorsesine gizlenmiş 115 kilo esrar ele geçirildi. Operasyonda gözalına alınan İ.D., tutuklandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele...
30 Aralık 2016 Cuma 11:51
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