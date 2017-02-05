Halil ÖZÇOBAN/BURSA, () - BURSA’nın merkez Osmangazi İlçesi’nde, şofbenden sızan gazdan zehirlenen 71 yaşındaki Zeynep Tunalı ve eşi 65 yaşındaki Rahim Tunalı yaşamını yitirdi. Olay, Tunalı çiftinin kızı ve damadının, telefonları yanıt almayınca Adalet Mahallesi Uçak Sokak’taki eve gelmeleriyle ortaya çıktı. Anahtarla kapıyı açan yakınları Rahim Tunalı’yı banyoda, Zeynep Tunalı’yı da yatak odasında cansız yatarken buldu. Haber verilmesi üzerin olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede şofbenden sızan karbon monoksit gazından zehirlenen çiftin zemin kattaki evinde olay yeri inceleme ekipleri araştırma yaptı. Çiftin cesedi de incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(Görüntülü Haber) Bursa'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen karı-koca öldü
Halil ÖZÇOBAN/BURSA, () - BURSA’nın merkez Osmangazi İlçesi’nde, şofbenden sızan gazdan zehirlenen 71 yaşındaki Zeynep Tunalı ve eşi 65 yaşındaki Rahim Tunalı yaşamını yitirdi. Olay, Tunalı çiftinin kızı ve damadının,...
05 Şubat 2017 Pazar 19:07
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