(Görüntülü Haber) Bursa'da sahte savcıyı vatandaş böyle yakaladı

BURSA'da, FETÖ/PDY yalanıyla bir esnafı dolandırmak isteyen sahte savcıyı vatandaşlar yakaladı. Vatandaşların sahte savcıyı yakalamı anı güvenlik kameraları tarafından an be an görüntülendi.Bursa'da kendisini cumhuriyet savcısı olarak...

09 Mart 2017 Perşembe 13:56