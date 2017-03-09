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(Görüntülü Haber) Bursa'da sahte savcıyı vatandaş böyle yakaladı

BURSA'da, FETÖ/PDY yalanıyla bir esnafı dolandırmak isteyen sahte savcıyı vatandaşlar yakaladı. Vatandaşların sahte savcıyı yakalamı anı güvenlik kameraları tarafından an be an görüntülendi.Bursa'da kendisini cumhuriyet savcısı olarak...

BURSA'da, FETÖ/PDY yalanıyla bir esnafı dolandırmak isteyen sahte savcıyı vatandaşlar yakaladı. Vatandaşların sahte savcıyı yakalamı anı güvenlik kameraları tarafından an be an görüntülendi.Bursa'da kendisini cumhuriyet savcısı olarak tanıtan Yıldıray E. (47), Ş.D isimli vatandaşı telefonla arayarak, "Adınız FETÖ/PDY terör örgütüne karışmış. Hesaplarınızda hareketlilik var. Evinizde bulunan paraları getirirseniz biz sizi kurtarırız. Sizin vereceğiniz adrese polis gelip size bir şifre söyleyecek. Siz de paraları teslim edersiniz" dedi. Sahte savcı panik yapan Ş.D'nin Mudanya Caddesi üzerinde bulunan beyaz eşya mağazasında buluşmak üzere sözleşti. Mağazaya gelen Yıldıray E., Ş.D'nin 13 bin TL'sini elden teslim aldı. Durumu fark eden Ş.D'nin komşuları, sahte savcıyı yakalayarak polisi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen polis, paraları sahibine teslim ederek, şüpheliyi yakaladı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmada, Yıldıray E.'nin daha önce de 2 kişiyi 50 bin TL dolandırdığı tespit edildi. Yıldıray E, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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