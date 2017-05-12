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(Görüntülü Haber) Bursa'da polisten okul çevresinde huzur operasyonu

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - BURSA'da polis ekipleri okul çevreleri, çocuk parkları ve çocuk yaştakilerin yoğun bulunduğu bölgelerde huzur uygulaması yaptı. Polis ekipleri özellikle okul çevrelerinde dolaşan şüpheli kişi ve otomobilleri durdurarak...

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - BURSA'da polis ekipleri okul çevreleri, çocuk parkları ve çocuk yaştakilerin yoğun bulunduğu bölgelerde huzur uygulaması yaptı. Polis ekipleri özellikle okul çevrelerinde dolaşan şüpheli kişi ve otomobilleri durdurarak kontrol etti. 

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, il genelinde çocuklara ve gençlere yönelik huzur uygulaması gerçekleştirdi. Okul önleri ve çevresi, çocuk parkları, internet kafeler, atari salonları, oyun salonları, büfe ve kafelere giren polis ekipleri, şüpheli kişiler üzerine arama ve GBT sorgulaması yaptı. Özellikle okul çevresinde dolaşan kişiler, polis tarafından uzaklaştırıldı. Şüpheli görülen araçlar durduruldu. Otomobillerde detaylı arama yapılırken GBT, ehliyet, ruhsat ve alkol kontrolü yapıldı.

Tüm ilçelerde eş zamanlı olarak yapılan ve 4 saat süren uygulamanın, çocukların olumsuz durumlardan uzak tutulabilmesi ve ailelerin rahat olabilmesi için artarak devam edeceği bildirildi.

 

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