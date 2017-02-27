(Görüntülü Haber) Bursa'da PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı
BURSA Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah yapılan operasyonda, PKK/KCK terör örgütü üyesi oldukları ve propagandasını yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele...
27 Şubat 2017 Pazartesi 22:39
BURSA Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah yapılan operasyonda, PKK/KCK terör örgütü üyesi oldukları ve propagandasını yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ile Kestel İlçesi'nde bu sabah yapılan eş zamanlı operasyonda, aralarında bir öğretmenin de bulunduğu 2'si kadın 10 kişi gözaltına alındı. Terör örgütüne üye oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları bildirilen şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çeşitli örgütsel dokümanlar, silah ve av tüfeği ele geçirildi.
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