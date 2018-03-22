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(Görüntülü Haber) Bursa'da palet deposunda yangın

BURSA’nın İnegöl ilçesinde ikinci el palet alım- satımının yapıldığı firmaya ait depoda çıkan yangında, büyük çapta zarar meydana geldi. Bursa- Ankara karayolu üzerinde uygulama yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahmet...

BURSA’nın İnegöl ilçesinde ikinci el palet alım- satımının yapıldığı firmaya ait depoda çıkan yangında, büyük çapta zarar meydana geldi.

Bursa- Ankara karayolu üzerinde uygulama yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerindeki Murat Yazıcı’ya ait ikinci el palet deposundaki alevleri fark edip, itfaiyeye haber verdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, 10 dönümlük alan üzerindeki paletlere sıçrayan alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. 

Depodaki binlerce paletin küle döndüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışması başlatıldı.
 

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