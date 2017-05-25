(Görüntülü Haber) Bursa'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

BURSA'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.



Kaza, Mudanya İlçesi Bademli Mahallesinde meydana geldi. 29 yaşındaki O.S., yönetimindeki 16 ARC 37 plakalı otomobil ile Uğur B. yönetimindeki 16 HC 563 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücülerden Uğur B. olay yerinde hayatını kaybederken, beraberindeki 4 kişi ile diğer araç sürücüsü O.S. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Mudanya Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.



Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Uğur B.'nin cesedi ise Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.