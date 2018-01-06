(Görüntülü Haber) Bursa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
BURSA'da 29 yaşındaki Dila Seray Konukluk'un yönetimindeki otomobil, orta refüjde yürürken birden yola çıkan 39 yaşındaki Murat Kaya'ya çarparak ölümüne neden oldu. Kaza saat 02.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet...
06 Ocak 2018 Cumartesi 08:58
BURSA'da 29 yaşındaki Dila Seray Konukluk'un yönetimindeki otomobil, orta refüjde yürürken birden yola çıkan 39 yaşındaki Murat Kaya'ya çarparak ölümüne neden oldu. Kaza saat 02.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarında meydana geldi. Dila Seray Konukluk yönetimindeki 16 SEU 07 plakalı otomobil, Mudanya Yolu yönüne giderken orta refüjde yürüyen Murat Kaya birden yola çıktı. Fren yapmasına rağmen duramayan Konukluk'un aracı Murat Kaya'ya çarptı. İhbarı üzerine gelen 112 Acil Servis Ekibi, Kaya'nın öldüğünü belirledi. Murat Kaya'nın cesedi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Dila Seray Konukluk ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.
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