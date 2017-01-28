Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - BURSA'da kendisine yol vermediğini iddia eden otomobil sürücüsü ve arkadaşları tarafından dövülen özel halk otobüsü şoförü Selami Metin ile yeğenleri Erkan Macit ve Halil Balkaya, hastanede tedaviye alındı. Olay, merkez Osmangazi İlçesi Dikkaldırım Caddesi'nde meydana geldi. Otomobil sürücüsü Serkan Bakır, kendisine yol vermediğini iddia ettiği 16 M 00342 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Selami Metin ile tartıştı. Tartışmaya, Bakır'ın yanındaki iki arkadaşı ile Metin'in yeğenleri Erkan Macit ve Halil Balkaya da dahil olunca kavga çıktı. Kavga sırasında Selami Metin ile yeğenleri Macit ve Balkaya ile otomobil sürücüsü Serkan Bakır yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla yakındaki Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda hafif sıyrıklar bulunan Serkan Bakır, aykata müdahalenin ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Bakır'ın kaçan 2 arkadaşını yakalamak için çalışma başlattı.
(Görüntülü Haber) Bursa'da otobüs şoförüne, 'yol vermedin' dayağı
Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - BURSA'da kendisine yol vermediğini iddia eden otomobil sürücüsü ve arkadaşları tarafından dövülen özel halk otobüsü şoförü Selami Metin ile yeğenleri Erkan Macit ve Halil Balkaya, hastanede tedaviye alındı. Olay,...
28 Ocak 2017 Cumartesi 20:15
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