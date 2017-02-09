Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA,()-BURSA'da narkotik polisi, okul önlerinde sıkı denetim yapıp, uyuşturucu satıcılarına karşı önlem alırken, öğrencileri de uyarıyor. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, okul önlerinde uyuşturucu satışlarına karşı mücadelesi sürüyor. Merkez Yıldırım ve Osmangazi ilçelerindeki okul önlerinde denetim yapan ekipler, şüpheli kişilerin üzerlerini aradı. Kimlik sorgusunun ardından çevredeki kafeleri de kontrol eden ekipler, okul önlerinden öğrenci olmayan kişileri de uzaklaştırdı. Motosikletli ekipler de okulların çevresinde devriye görevi yaptı. Öğrenci ve öğretmenler, uygulama için polis ekiplerine teşekkür ederken, emniyet güçleri, Bursa genelindeki tüm okullarda, bu tür uygulamaların artarak devam edeceğini belirttiler.
(Görüntülü Haber) Bursa'da okul önlerinde polis kontrolü
Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA,()-BURSA'da narkotik polisi, okul önlerinde sıkı denetim yapıp, uyuşturucu satıcılarına karşı önlem alırken, öğrencileri de uyarıyor. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü...
09 Şubat 2017 Perşembe 17:10
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