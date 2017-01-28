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(Görüntülü Haber) Bursa'da metro duvarına çarpan otomobilde 2 kişi ağır yaralandı

Mehmet İNAN/BURSA, () - BURSA'da metro duvarına çarparak hurdaya dönen otomobilde 2 kişi ağır yaralandı. Kaza merkez Yıldırım İlçesi Hacivat Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde Ankara yönünden şehir...

Mehmet İNAN/BURSA, () - BURSA'da metro duvarına çarparak hurdaya dönen otomobilde 2 kişi ağır yaralandı. Kaza merkez Yıldırım İlçesi Hacivat Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde Ankara yönünden şehir merkezine doğru gelen 47 yaşındaki Kerim Kan yönetimindeki 16 AC 747 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak Hacivat Metro İstasyonu'nun duvarına çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Kerim Kan ile yanında bulunan eşi 41 yaşındaki Veliye Kan ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Soruşturma sürüyor.

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