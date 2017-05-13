(Görüntülü Haber) Bursa'da madde bağımlısı genç, annesi ve ablasını rehin aldı (2)

Berktuğ ÖNCÜ- Edip TEKİN/BURSA () - BURSA'da madde bağımlısı olduğu belirtilen 27 yaşındaki Mehmet O., tabancayla annesini ve kızkardeşini evde rehin aldı. Anne Lütfiye O. birinci kat balkonundan atlayıp kurtulurken, saldırgan genç daha sonra polis ile konuştuktan sonra ablasını da serbest bıraktı. Polis, teslim olmayan genci iknaya çalışıyor. Merkez Osmangazi İlçesi Sırameşeler Mahallesi'nde oturan 27 yaşında evli ve 1 çocuk babas Mehmet O., bugün saat 11.45 sıralarında Ceylan Sokak'ta bulunan 1'inci kattaki eve gelerek, annesi Lütfiye ve ablası Melike'yi silahla rehin aldı. Olay, madde bağımlısı saldırganın mahallenin boşaltılmasını istemek için bağırması sonucu öğrenildi. Haber verilmesi sonucu polis ekipleri belirtilen adrese gelirken, Lütfiye O. balkondan atlayarak kurtuldu. Hafif yaralanan Lütiye O. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Daha sonra polis ile görüşen Mehmet O., ablasını da serbest bırakırken, kendini eve kilitledi. Elinde tabanca olan ve mahallenin boşaltılmasını isteyen Mehmet O., intihar edeceğini söyledi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı. İtfaiye ve 112 acil servise ait ambulansları bekletilirken, psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen Mehmet O.'yu ikna çalışmaları sürüyor.