(Görüntülü Haber) Bursa'da kavga ettiği karısını boğarak öldürmeye çalıştı

BURSA'da tartıştığı karısını boğan ve ağır yaralayan Ahmet .K., cinayet büro ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yoğun bakıma alınan karısı Emine K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Olay, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Dereçavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan 38 yaşındaki Ahmet K., eşi 37 yaşındaki Emine K. ile otomobillerinin içersinde ailevi nedenlerden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kızışması üzerine Ahmet K, karısı Emine K.'yi boğarak öldürmek istedi. Karısının şuurunu kaybettiğini fark eden şüpheli eşini bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Arabadaki Emine K.'nin hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar 112'ye haber verdi. Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım üniütesinde tedavisine başlanan genç kadının hayati tehlikesi devam ederken kaçan Ahmet K. ise Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince yakalandı. Eşi ile uzun süredir anlaşamadıklarını sürekli kavga ettiklerini söyleyen Ahmet K., "gereksiz yere yine tartıştık: Gözüm döndü. Ne yaptığımı bilmiyorum" dedi. Sorgulaması tamamlanan şüpheli "adam öldürmeye tam teşebbüs" suçundan adliyeye gönderildi.