Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan : Roman kardeşlerimize olan sevgimizi sadece sözde bırakmadık
Romanlar Külleye'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin...
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...

(Görüntülü Haber) Bursa'da kamyonet altında sürüklenen bisikletli ağır yaralandı

Berktuğ ÖNCÜ BURSA,() Bursa'da bisiklet ile yolun karşısına geçmeye çalışan 42 yaşındaki Mustafa Keskin kamyonet altında kaldı. 20 metre sürüklenen Keskin ağır yaralanırken kaza anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Olay,...

Berktuğ ÖNCÜ BURSA,() Bursa'da bisiklet ile yolun karşısına geçmeye çalışan 42 yaşındaki Mustafa Keskin kamyonet altında kaldı. 20 metre sürüklenen Keskin ağır yaralanırken kaza anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yunus Emre Mahallesi Sevinç Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada bisikletle karşıya geçmeye çalışan Mustafa Keskin'e o sırada caddeden geçen Kasım Güneş (19) idaresindeki 16 J 0554 plakalı kamyonet çarptı. Kamyonet, bisikleti ve Mustafa Keskin'i altına alarak yaklaşık 20 metre sürükledi ve yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Keskin'i Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Keskin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kamyonet sürücüsü Kasım Güneş gözaltına alındı. Kaza anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314