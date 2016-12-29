(Görüntülü Haber) Bursa'da işyerinde yangın: 1 yaralı
BURSA'da bir işyerinde kimyasal maddenin sobaya sıçraması sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı. Yangın, gece saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi İstanbul Yolu Caddesi'ndeki bir işyerinde çıktı. Hava yastığı tamiri yapan işyerinde...
29 Aralık 2016 Perşembe 09:45
BURSA'da bir işyerinde kimyasal maddenin sobaya sıçraması sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı. Yangın, gece saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi İstanbul Yolu Caddesi'ndeki bir işyerinde çıktı. Hava yastığı tamiri yapan işyerinde kimyasal maddelerin çalışma sırasında sobaya sıçraması ile harlanan alevler çevreye sıçradı. Alevleri söndürmek için müdahale eden işyeri sahibi Ersin Albey yüzünden ve ellerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yaralanan Ersin Albey ise ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.