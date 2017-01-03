(Görüntülü Haber) Bursa'da hırsızlık şüphelisi, polisi görünce bayılma numarası yaptı

BURSA'da, bir hastaneden cep telefonu çalan 22 yaşındaki Tayfun S., yolda kendisine doğru yürüyen polis ekiplerini görünce bayılma numarası yaptı. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin muayenesi sonucu numara yaptığı belirlenince gözaltına alınan Tayfun S.'nin 2 farklı hırsızlık olayından arandığı da öğrenildi. Olay, dün merkez Yıldırım ilçesi Emirsultan Mahallesi'nde meydana geldi. Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, telefon hırsızlığı yapan Tayfun S., Emirsultan Camii yakınında yürürken, yaptıkları devriye görevi sonucu kendisine doğru gelen polis ekiplerini görünce paniğe kapıldı. Gözaltına alacaklarını düşünen Tayfun S., bayılma numarası yaparak kendisini yere bıraktı. Polis ekipleri, Tayfun S.'nin yere düştüğünü görünce 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin incelemesi sonucu Tayfun S.'nin numara yaptığını belirlendi. Tayfun S.'nin yapılan araştırmasında 2 farklı hırsızlık olayından arandığı ve polis ekiplerini görünce, bayılma numarası yaptığı öğrenildi. Tayfun S., emniyet müdürlüğüne götürüldü.