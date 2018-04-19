(Görüntülü Haber) Bursa'da hatalı sollayıp kaza yaptırdı, olay yerinden kaçtı

Berktuğ ÖNCÜ BURSA,()Bursa'da iddiaya göre hatalı sollama yaparak başka bir araca çarpan sürücü kaza yerininden kaçarak kayıplara karışırken çarptığı aracın içinde sıkıştı. Yaralı sürücü sıkıştığı araçtan itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Kaza, merkez Nilüfer ilçesi İzmiryolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sol şeritten gelen bir araç en sağ şeride geçmeye çalışırken, Doğan D. idaresindeki 16 ABA 653 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile yan yatan Doğan D., aracın içerisinde sıkıştı. Doğan D.'ye çarpan sürücü olay yerinden kaçarken kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araç içinde sıkışan Doğan D.'yi kurtardı. Yaralı sürücü, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, hatalı sollama yaparak kazaya sebep olduğu iddia edilen sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.