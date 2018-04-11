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(Görüntülü Haber) Bursa'da gözaltına alınan 14 FETÖ şüphelisi adliyede

BURSA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üyelerinin 'gaybubet evi' olarak adlandırdıkları hücre evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve araladında Gabon vatandaşının da bulunduğu 14 kişi adliyeye sevk edildi. Bu...

BURSA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üyelerinin 'gaybubet evi' olarak adlandırdıkları hücre evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve araladında Gabon vatandaşının da bulunduğu 14 kişi adliyeye sevk edildi. Bu sırada şüphelilerden biri, "Yarın Hakkın divanı var" diye bağırdı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta kent merkezinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan kişilerin yaşadığı,  kiralık olduğu belirlenen 'Gaybubet evleri'ne operasyon düzenledi. Toplam 14 kişinin gözaltına alındığı operasyonda evlerde yapılan aramalarda FETÖ/PDY ile ilgili dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve aralarında Gabon vatandaşı bulunan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Gazeteciler fotoğraf ve görüntü çekerken şüphelilerden biri "Yarın Hakkın divanı var" diye bağırdı.


 

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