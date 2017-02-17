(Görüntülü Haber) Bursa'da gözaltına alınan 105 DEAŞ’lıdan 44'ü adliyeye sevk edildi

BURSA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 5 ilçede 11 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan çoğu yabancı uyruklu 105 kişiden 44'ü, Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından 10 gün önce DEAŞ terör örgütüne yönelik Bursa’nın merkez Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ile Orhaneli ilçelerinde 11 ayrı adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 46'sı Türk, 1'i Rus, 3'ü Azeri, 4'ü Türkmen ve 51'i Suriyeli olmak üzere 105 şüpheli gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulamaları biten şüphelilerden 44'ü 'Terör örgütüne üye olmak', 'Terör örgütüne maddi destek sağlamak', 'Örgüt propagandası yapmak' suçlamalarıyla bu sabah adliyeye sevk edildi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı görülürken, zanlılardan birinin gazetecilere el hareketi yaptığı görüldü.