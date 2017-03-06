Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,() BURSA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 3 eski müftülük çalışanı, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün menfaatleri doğrultusunda faaliyet gösterdiği iddia edilen ve Bursa İl Müftülüğünde görevliyken açığa alınan 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri düzenledikleri eş zamanlı operasyonda ismi açıklanmayan 3 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların adreslerinde arama yapan ekipler çok sayıda materyale incelenmek üzere el koydu. Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü Haber) Bursa'da FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan 3 müftülük personeli adliyede
Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,() BURSA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 3 eski müftülük çalışanı, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY...
06 Mart 2017 Pazartesi 11:00
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