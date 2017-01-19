17 KİŞ TUTUKLANDI, 7 KİŞİ SERBEST Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen zanlılar Cumhuriyet savcısına verdikleri ifadenin ardından, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim, aralarında fizik dersinde akıllı taktada 17/25 Aralık ile ilgili konuşma yaparken bir öğrenci tarafından cep telefonuyla görüntülenen A.K.'nın da bulunduğu 17 kişiyi tutuklarken, 7 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(Görüntülü Haber) Bursa'da FETÖ'den gözaltına alınan 24 kişiden 17'si tutuklandı
abah saatlerinde adliyeye sevk edilen zanlılar Cumhuriyet savcısına verdikleri ifadenin ardından, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim, aralarında fizik dersinde akıllı taktada 17/25 Aralık...
19 Ocak 2017 Perşembe 23:34
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