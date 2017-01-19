(Görüntülü Haber) Bursa'da FETÖ'den gözaltına alınan 24 kişiden 17'si tutuklandı

17 KİŞ TUTUKLANDI, 7 KİŞİ SERBEST Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen zanlılar Cumhuriyet savcısına verdikleri ifadenin ardından, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim, aralarında fizik dersinde akıllı taktada 17/25 Aralık ile ilgili konuşma yaparken bir öğrenci tarafından cep telefonuyla görüntülenen A.K.'nın da bulunduğu 17 kişiyi tutuklarken, 7 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.