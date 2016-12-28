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(Görüntülü Haber) Bursa'da FETÖ'den gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevkedildi

BURSA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Orhangazi Üniversitesi'nde görev yapan aralarında profesörlerinde bulunduğu 9 kişi ile adliyede çalışan 4 kişi, bugün terör...

BURSA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Orhangazi Üniversitesi'nde görev yapan aralarında profesörlerinde bulunduğu 9 kişi ile adliyede çalışan 4 kişi, bugün terör örgütü üyesi olmak ve örgüte finans desteği sağlamak suçlarından adliyeye sevkedildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında önce kayyum'a devredilen, daha sonra ise Kanun Hükmünde Kararrname ile kapatılıp kampüs binası Bursa Teknik Üniversitesi'ne devredilen Orghanizi Üniversitesi'nde görev yapan aralarında profesörlerinde bulunduğu 9 kişinin sorgulaması tamamlandı. Zanlılar bu sabah daha önce FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltında tutulan Bursa'daki adliyelerde çalışan 4 kişi ile birlikte terör örgütü üyesi olmak ve örgüte finans desteği sağlamak uçlarından adliyeye sevkedildi.

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