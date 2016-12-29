4 KİŞİ TUTUKLANDI Bursa'da FETÖ soruşturması kapsamında sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(Görüntülü Haber) Bursa'da FETÖ'den gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevkedildi (2)
4 KİŞİ TUTUKLANDI Bursa'da FETÖ soruşturması kapsamında sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 7'si adli...
29 Aralık 2016 Perşembe 09:46
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