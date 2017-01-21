(Görüntülü Haber) Bursa'da FETÖ bahanesiyle dolandırıcılığa suç üstü

Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA,()-BURSA'da kendisini polis olarak tanıtan 21 yaşındaki Burak K., FETÖ terör örgütünün adını kullanarak telefonla dolandırıcılık yaparken suçüstü yakalandı. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi’nde meydana geldi. Kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, 50 yaşındaki S.S.’yi telefonla aradı. Şüpheli, S.S.’ye, “Kimlik bilgilerin FETÖ’nün eline geçti. Senin adına hesap açmışlar. O hesaplardan da para aktarımları olmuş. Senin evindeki veya banka hesabındaki altın ile paraları bize vermen gerekiyor. Biz senin suçsuz olduğunu biliyoruz. Karşılaştırma yapacağız” dedi. Bunun üzerine paniğe kapılan S.S., evindeki yaklaşık 20 bin lira değerindeki altını poşete koydu. Telefonda şüphelilerle yaklaşık 5 saat boyunca konuşan kadın, dolandırılma ihtimali üzerine polise haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis ekipleri poşeti almak isteyen Burak K.’yı suçüstü yakaladı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından sorgulanan Burak K., dolandıcılık suçundan adliyeye sevkedildi.