Berktuğ ÖNCÜ BURSA,()BURSA'da kentin en işlek caddesinden biri olan Haşim İşcan Caddesi'nde sabah saatlerinde otomobili ile ters yönde seyreden sürücü sosyal medyada dikkatleri üzerine topladı. Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi'nde sabah 09.00 sıralarında otomobili ile orta şeritten ters yönde seyreden sürücü, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, kırmızı bir aracın, orta şeritten ters yönde seyrettiği görüldü. Bu anları kaydeden vatandaşlar görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Görüntü kısa sürede çok kişi tarafından izlenip paylaşıldı. Sürücünün neden dolayı ters yönde seyrettiği bilinmiyor.
(Görüntülü Haber) Bursa'da en işlek caddede otomobil ile ters yönde seyretti
Berktuğ ÖNCÜ BURSA,()BURSA'da kentin en işlek caddesinden biri olan Haşim İşcan Caddesi'nde sabah saatlerinde otomobili ile ters yönde seyreden sürücü sosyal medyada dikkatleri üzerine topladı. Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Haşim...
30 Mart 2018 Cuma 11:22
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