Bursa' nın merkez Osmangazi ilçesi Bahar mahallesinde doğalgaz patlaması sonucu 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
(Görüntülü Haber) Bursa'da doğalgaz patlaması
Bursa' nın merkez Osmangazi ilçesi Bahar mahallesinde doğalgaz patlaması sonucu 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
21 Mart 2018 Çarşamba 09:18
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