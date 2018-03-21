Bursa' nın merkez Osmangazi ilçesi Bahar mahallesinde doğalgaz patlaması sonucu 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
(Görüntülü Haber) Bursa'da doğalgaz patlaması (2)
Bursa' nın merkez Osmangazi ilçesi Bahar mahallesinde doğalgaz patlaması sonucu 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
21 Mart 2018 Çarşamba 09:49
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