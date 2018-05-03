(Görüntülü Haber) Bursa'da Cemevine çirkin saldırı

BURSA'da Kestel Hacı Bektaşı Veli Kültür Merkezi ve Cemevi'nin duvarlarına ve çevresine, kimliği belirsiz bir kişi tarafından hakaret ve küfür içeren yazılar yazıldı. Güvenlik kameralarına yasıyan görüntüler, sabaha karşı gelen kişi spey boya yazdığı yazıları cep telefonuna da kaydettiği görüldü. Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan Hacı Bektaşı Veli kültür Merkezi ve Cemevi'ne sabaha karşı 04.00 sıralarında gelen bir kişi sprey boya ile saldırı düzenlendi. Yüzü maskeli bir kişi, çantasından çıkardığı sprey boya ile cemevinin önüne, duvarlarına, merdivenlerine ve çevresinde hakaret ile küfür içeren yazılar yazdı. Sabah saatlerinde cemevine gelen yetkililer durumu polise bildirdi. Bursa Emniyet Müdürlüğü ile Kestel ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı. Spreyli saldırı cemevindeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Yüzü maskeli şüphelinin cemevine geldiği ve çantasından çıkardığı sprey ile yazılama yaptığı daha sonra cebinden çıkardığı telefon ile yazdığı yazıların fotoğrafını çektiği görüldü. ''CEZA ALANA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'' Yaşanan olayın ardından Bursa Alevi Dernekleri platformu üyeleri, cem evi önünde toplandı. Platform adına basın açıklaması yapan Türkan Çiftçi, bu saldırı kınadığını belirterek, "Şahsıma ve temsil ettiğim kuruma yapılan bu saldırıyı kınıyorum ve lanetliyorum. Kapısında 'Doğruluk Dost Kapısıdir' yazan bir yere yapılan bu nefret söylemi oldukça kaygı vericidir. Giderek artan toplumsal ayrışmalar dost kapılarına nefret kusmaya kadar varmıştır. izlenilen görüntülerden anlaşılıyor ki bu aniden verilmiş bir karar değil tasarlanarak düşünülerek planlı bir davranıştır. Bu ülkenin tarihinde Maraş, Çorum ve Sivas katliamları halen belleğimizde tazeliğini korumaktadır. Bu acılar hala kapanmamışken Alevi demokrat insanlarmızın iş yerlerine ve cemevimize yöneltilen bu olaylar bir arada yaşama inancimiza yapılan bir saldırıdır. Bizler Hünkarimiz Haci Bektaş- Veli'nin 'incinsen de incitme' anlayışını benimsemiş insanlarız. Ama unutulmamalıdır ki bu söz boyun eğeceğimiz anlamına da gelmemektedir. Biz inatla bir arada Türkü, Kürdü, Alevisi ve Sunnisiyle kardeşlik içerisinde yaşayacağımızı buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Bu olayın faili ve arkasında yer alan gerici odaklar hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu, cezalandırılacağı güne kadar olayın takipçisi olacağimizi ifade ediyoruz. Giderek artan nefret ve öfke söylemlerinin yerini toplumsal birliğin ve beraberliğin, dayanışmanin almasi en büyük temennilerimizdendir.'' diye konuştu.