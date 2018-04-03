(Görüntülü Haber) Bursa'da askeri lise önündeki şüpheli çantadan evrak çıktı
BURSA'da askeri lise önündeki otobüs durağında unutulan ve şüphe üzerine olay yerine gelen bomba imha uzmanı tarafından kontrollü şekilde açılan çantadan evrak çıktı. Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi Işıklar Askeri Lisesi önünde...
03 Nisan 2018 Salı 09:12
BURSA'da askeri lise önündeki otobüs durağında unutulan ve şüphe üzerine olay yerine gelen bomba imha uzmanı tarafından kontrollü şekilde açılan çantadan evrak çıktı. Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi Işıklar Askeri Lisesi önünde bulunan otobüs durağında akşam saatlerinde çanta gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgeye şerit çekerek çevre güvenliğini alırken, yolu tek yönlü trafiğe kapatarak araçların kontrollü geçmesini sağladı. Daha sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanı, yaptığı incelemenin ardından çantayı kontrollü şekilde açtı. Bir kişi tarafından unutulduğu düşünülen çantadanın içerisinden evraklar çıktı. Önlemler kaldırılan trafik akışı normale dönerken, çanta ve içerisindeki evraklar polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri çantayı bırakan kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.