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(Görüntülü Haber) Bursa'da 3500 polisle asayiş uygulaması: 65 gözaltı

Mehmet İNAN-Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA,()-BURSA polisi kent genelinde 3 bin 500 polis ile birlikte uygulama yaptı. Hakkında yakalama kararı bulunan 65 kişi gözaltına alınırken; 3 adet pompalı tüfek, 2 tabanca ile 43 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yeni...

Mehmet İNAN-Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA,()-BURSA polisi kent genelinde 3 bin 500 polis ile birlikte uygulama yaptı. Hakkında yakalama kararı bulunan 65 kişi gözaltına alınırken; 3 adet pompalı tüfek, 2 tabanca ile 43 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yeni yıl öncesi Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı toplam 3 bin 500 polis şehirde genel arama yaptı. İlçelerde de gerçekleşen kontrollerde açık olan eğlence yerleri ile seyir halindeki araçlar ve şüpheli kişiler arandı. Toplam 5 bin 851 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulanırken, hakkında yakalama kararı bulunan 65 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada ruhsatsız 2 tabanca, 3 pompalı tüfek, 1 adet bıçak ile 54 mermi ele geçirildi. Polis üzerlerin de 42 gram uyuşturucu çıkan 3 kişiyide gözaltına aldı. Durdurulan 622 araçtan evrakları eksik olan 21'ine ise 10 bin 427 lira para cezası kesildi. Bu arada polisler eğlence yerlerinde yaptıkları aramalarda bandrolsüz 125 şişe içki ve 20 paket kaçak sigara ele geçirdi.

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