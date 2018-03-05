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(Görüntülü Haber) Bursa'da 2 katlı ev yangında küle döndü

BURSA'da 2 katlı bir evde çıkan yangın paniğe neden olurken, evde kimsenin olmaması faciayı önledi. Ailesiyle tartıştığı için evi yaktığı iddia edilen Suat B. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Yangın sabah saat 05.00 sıralarında...

BURSA'da 2 katlı bir evde çıkan yangın paniğe neden olurken, evde kimsenin olmaması faciayı önledi. Ailesiyle tartıştığı için evi yaktığı iddia edilen Suat B. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Yangın sabah saat 05.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Özlüce mahallesinde Muazzez B.'ye ait 2 katlı evde bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Alevler kısa sürede binayı sararken, yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alınırken, yangın sırasında evde kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Olay yerine gelen Muazzez Bayraz'ın ablası Emine Demir, gazetecilere, Muazzez Bayraz'la oğlu Suat Bayraz'ın akşam üzeri tartıştığını ve Suat'ın alkol kullandığını söyledi. Suat Bayraz'ın annesi ve babasından para istediğini belirten Demir, "Akşam tartışmışlar, annesi ve babası da korkudan evden çıkıp kardeşime gitmişler. Rahatsız oldukları için kardeşim bakıyordu." diye konuştu. Polis ekipleri, Muazzez Bayraz'ın oğlu Suat Bayraz'ı (32) yangınla ilgili ifadesini almak üzere gözaltına aldı.

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