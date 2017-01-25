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(Görüntülü Haber) Bursa'da 2 farklı uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

BURSA/ BURSA'da narkotik ekiplerinin yaptığı iki farklı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda, sentetik uyuşturucu metamfetamin, esrar ve extacy hap ele geçirildi. Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yıldırım...

BURSA/ BURSA'da narkotik ekiplerinin yaptığı iki farklı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda, sentetik uyuşturucu metamfetamin, esrar ve extacy hap ele geçirildi. Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yıldırım ilçesinde E.Ö. (30) isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı istihbaratını aldı. Harekete geçen ekipler, E.Ö.'nün evine operasyon düzenledi. İkamette yapılan aramada 385 gram esrar, 2,30 gram pres esrar, 0,40 gram metanfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yine Yıldırım ilçesinde başka bir adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen narkotik ekipleri, H.Ö. isimli zanlının ikametinde yaptığı aramada 60 gram esrar, 17 adet extacy hap ele geçirdi. 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan 2 şahıs, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Görüntü Dökümü

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