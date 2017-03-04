(Görüntülü Haber) Bursa'da 2 bin polisle 'Huzur Operasyonu'

BURSA'da 2 bin polisin katılımı ile düzenlenen 'Huzur Operasyonu'nda, aranması olan 78 kişi yakalanırken, 2 kumar makinası ele geçirildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Terörle Mücadele, Trafik Denetleme Şube ekipleri tarafından merkez Yıldırım, Nilüfer ve Osmangazi İlçesi'nde 11 noktada trafik denetimi yaparken, çok sayıda işyeri ve otomobil kontrolden geçirildi. 2 bin polisin katılımıyla gerçekleşen 'Huzur Operasyonu'nda gece kulüpleri, kafeterya ve kahvelerde bulunan vatandaşların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Umuma açık işyerlerinde yapılan denetimlerde 9 sigaramatik makinesi, 'Slot' olarak bilinen kollu 2 kumar makinesi ele geçirilirken, işyeri sahipleri hakkında cezai işlem yapıldı. Yapılan denetimde 1528 kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken arandığı belirlenen 78 kişi yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi. Aramalarda ruhsatsız 9 tabanca ve 5 kurusıkı tabanca bulunurken, bu tabancalara ait çok sayıda mermi bulundu. Ayrıca 156 gram esrar, 387 paket kaçak sigara, 850 TL sahte para ile 1 sahte aile cüzdanı bulundu. 765 araç kontrol edilirken, 86'sı hakkında toplamda 46 bin 225 TL cezai işlem yapıldı.