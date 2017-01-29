(Görüntülü Haber)Bursa'da 2 bin 500 polisle huzur operasyonu

Mehmet İNAN/BURSA, () - BURSA'da 2 bin 500 polisin katılımıyla gerçekleştirilen huzur operasyonunda 107 kişi gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, bu akşam Türkiye’nin 81 genelinde eş zamanlı olarak yapılan Huzur Türkiye - 2 adı verilen asayiş uygulaması, Bursa'da 2 bin 500 polisin katılımıyla gerçekleşti. Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde yaptığı uygulamada kahvehane, restoran, bar ve pavyon gibi umuma açık yerler denetlendi, 23 noktada trafik uygulaması yapıldı. Uygulamada 4810 kişinin UYAP sorgulaması yapılırken, aranan 107 kişi yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi. Kontrollerde 2 pompalı tüfek, 4 ruhsatsız tabanca, 39 av tüfeği fişeği, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca 2 uyuşturucu hap, 70 gram esrar, 120 gram metamfetamin ve 2 çalıntı motosiklet bulundu. Yapılan trafik uygulamasında ise 45 araç hakkında toplam 26 bin 444 TL cezai işlem uygulandı.