(Görüntülü Haber)Bursa'da 10 kişi FETÖ'den adliyeye sevk edildi

Hüseyin TÜCCAR/ BURSA,() BURSA’da Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 3 ve 6 Mart'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bursa ve Çanakkale’de ortak operasyon düzenledi. Kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen, Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) kapatılan Bursa Köyleri Kalkındırma Derneği'nin 6 yöneticisi ve meslekten ihraç edilen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettiş yardımcısı 4 kişi gözaltına alındı. Zanlılar Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgulamalarının ardından bugün terör örgütü üyesi olmak suçundan adliyeye sevkedildiler.