BURSA/ Bursa' da Panayır mahallesinde duran kamyona arkadan çarpan kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kazanın ardından ölenin yakınları araç içindeki sıkışanlara müdahalenin geciktiğini öne sürerek polisle tartıştı. Gerginliğin büyümesi üzerine polis havaya iki el ateş açtı.
(Görüntülü Haber) Bursa' da 1 kişinin öldüğü kazadan sonra gerginlik çıktı, polis havaya ateş açtı (2)
BURSA/ Bursa' da Panayır mahallesinde duran kamyona arkadan çarpan kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kazanın ardından ölenin yakınları araç içindeki sıkışanlara müdahalenin geciktiğini öne sürerek...
17 Mayıs 2017 Çarşamba 12:25
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.