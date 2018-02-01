(Görüntülü Haber) Bursa Ambulans ile getirildiği hastanenin çatısına çıkıp intihara teşebbüs etti
01 Şubat 2018 Perşembe 23:12
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