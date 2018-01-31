(Görüntülü Haber) Bursa Adliyesi'nde X-Ray cihazında unutulan telefonu çaldı
BURSA Adliyesi'nde X-Ray cihazından geçerken yan tarafa bıraktığı telefonunu unutan kişi, daha sonra geri döndüğünde telefonunun olmadığını fark etti. İncelenen güvenlik kamerasında cep telefonunu aldığı görülen ve araştırma sonucu...
31 Ocak 2018 Çarşamba 00:21
BURSA Adliyesi'nde X-Ray cihazından geçerken yan tarafa bıraktığı telefonunu unutan kişi, daha sonra geri döndüğünde telefonunun olmadığını fark etti. İncelenen güvenlik kamerasında cep telefonunu aldığı görülen ve araştırma sonucu yakalanan Şeref K. serbest bırakıldı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi üzerinde yer alan Bursa Adliyesi'nde meydana geldi. Adliyeye giren Ş.P. (31), X-Ray cihazından geçerken cep telefonunus yan taraftaki kutuya bıraktı. X-Ray cihazından geçen S.P, telefonun almayı unutarak binaya girdi. Bu sırada S.P.'nin arkasından gelen Şeref K., cep teleofunu X-Ray cihazında kaldığını fark ederek, kİmseye belli etmeden alarak uzaklaştı. S.P. cep telefonunun olmadığını fark ederek durumu adliyede görevli polis ekiplerine bildirdi. İncelenen güvenlik kamerasında, S.P.'nin arkasından gelen kişinin telefonu alarak uzaklaştığı açık bir şekilde görüldü. Başlatılan raştırma sonucu kimliğinin Şerek K., olduğu belirlenen kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Telefon sahibine iade edilirken, ifadesi alınan Şeref K. ise serbest bırakıldı.
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