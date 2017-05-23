(Görüntülü Haber) Burdur'da yağmur kazalara yol açtı: 10 yaralı

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle meydana gelen 2 kazada 1'i çocuk 10 kişi yaralandı. Burdur'da yağmur nedeniyle ilk kaza, saat 17.30 sıralarında Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana geldi. Ahmet İpek'in (36) kullandığı 15 M 0020 plakalı halk otobüsü, yağmur nedeniyle kayarak kaldırıma çıktı. Otobüs, önce kaldırımdaki ağacık devirdi, ardından İl Özel İdare Müdürlüğü binasının istinat duvarına çarparak durdu. Kazada, sürücü Ahmet İpek ile yolcular Meryem Demir (63), Hacer Ataş (36) ve Emine Bülbül (64) hafif yaralandı. İKİNCİ KAZADA 6 YARALI Yağmurun neden olduğu ikinci kaza ise saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Antalya'dan Burdur istikametine seyreden Hüseyin Avni Üster (70) yönetimindeki 34 JL 9996 plakalı cip, İnsuyu Kavşağı'nda ters yönden gelen 49 yaşındaki Sefa Kaya'nın kullandığı 15 NR 607 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Hüseyin Avni Üster yönetimindeki cip, önce önünde seyreden Hasan Aygündüz (43) idaresindeki 32 LL 717 plakalı otomobile, ardından Sefa Kaya'nın otomobiline çarptı. Kazada sürücüler Hüseyin Avni Üster, Hasan Aygündüz, Sera Kaya ile araçlardaki Nurgül Aygündüz (38), Sultan Sena Aygündüz (6) ve Havva Kaya (46) çeşitli yerlerinden yaralandı. Her iki kazadaki yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.