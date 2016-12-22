Güvenlik kamerası görüntüsü Mesut MADAN/BURDUR, () BURDUR'da şebeke çalışması yapan Türk Telekom işçilerinin içinde bulunduğu menhol kapağı henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada metrelerce yükseğe fırladı. Olayda, iki işçi hafif şekilde yaralandı. Özgür Mahallesi Cümbüşlü Caddesi'nde şebeke çalışması yapan Türk Telekom işçilerinin içinde bulunduğu sırada menhol kapağı, bilinmeyen bir sebeple meydana gelen patlamada yaklaşık 30 metre yükseğe fırladı. Bu sıra çalışma yapan işçilerden 40 yaşındaki Hüseyin Kocabıyık ile 42 yaşındaki İsmail Okan hafif şekilde yaralandı. Yaralı işçiler, ambulansla Burdur Devlet Hastanesine götürüldü. Olaydan sonra olay yerine gelen doğal gaz ekipleri, patlamanın sebebini belirlemek için çalışma başlattı. Menhol kapağının patlama anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
(Görüntülü Haber) Burdur'da korkutan kaza
Güvenlik kamerası görüntüsü Mesut MADAN/BURDUR, () BURDUR'da şebeke çalışması yapan Türk Telekom işçilerinin içinde bulunduğu menhol kapağı henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada metrelerce yükseğe fırladı....
22 Aralık 2016 Perşembe 15:18
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