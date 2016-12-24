(Görüntülü Haber) Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk, 6 yaralı

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 20.30 sıralarında Burdur-Karamanlı karayolunun 30'uncu kilometresi, Hacılar Köyü yakınlarında meydana geldi. 38 yaşındaki Gültekin Dizman yönetimindeki 01 DRP 70 plakalı otomobil, 28 yaşındaki Abdullah Tekel yönetimindeki 15 AB 194 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücüler Dizman ve Tekel ile 26 yaşındaki Zaman Gül Tekel, 9 aylık Muhammet Emir Tekel, 4 yaşındaki Ali Tekel ve 17 yaşındaki Huriye Er yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.