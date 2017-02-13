(Görüntülü Haber) Burdur'da FETÖ davaları başlıyor

Mesut MADAN/BURDUR, () BURDUR Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, kentteki ilk FETÖ duruşmalarının 28 Şubat'ta başlayacağını belirterek, "Mahkeme tarafından 20 iddianame kabul edildi. Bu hafta içerisinde 30 kadar tutuklu ile ilgili dava açılacak" dedi. Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, FETÖ/PDY soruşturmalarına ilişkin açıklama yaptı. 15 Temmuz darbe girişiminin ertesi günü FETÖ soruşturmalarına başladıklarını söyleyen Doğan, bunların en kısa sürede sonuçlandırılması için 7 aydır büyük titizlikle çalıştıklarını aktardı. Soruşturmalara ilişkin iddianameleri Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduklarını anlatan Doğan, "FETÖ soruşturmalarının ilk duruşması 28 Şubat'ta başlıyor. İddianamemizde; literatüre 'Fethullahçı Terör Örgütü' olarak giren ve adına 'FETÖ' denilen bu yapının 15 Temmuz günü Türkiye'ye neler yaşattığını ayrıntılı şekilde açıkladık" dedi. 'MALİ DURUMUNU İZAH ETTİK' Örgütün kendi içindeki yapılanması ve kuralları gibi birçok noktasını iddianamelerde açıkladıklarını vurgulayan Sadi Doğan, örgütün mali durumunu da izah ettiklerini belirtti. Doğan, "Bunlardan en önemlilerini kamuya yerleştirilen kişilerden toplanan maaşlar olduğunu, himmetler, mütevelli heyetlerden toplanan paralar, işadamlarından alınan paralar, ihaleler, teşvikler, devletin teşviklerinden usulsüz yararlanmalar, dershanelerden, okullardan, etüt merkezlerinden elde edilen gelirler olarak sıraladık" diye konuştu. BURDUR'DAKİ YAPILANMA İddianamede Burdur'daki yapılanmayı anlattıklarını kaydeden Doğan, şöyle devam etti: "Burdur'da il imamlarının yanında, imam yardımcıları, mali heyetler, üst mütevelli grupları, mahrem imamlar, eğitim danışmanları, bölge mesulleri, mezuncular gibi katı şekilde birçok hiyerarşik yapı oluşturulduğunu ve bu yapıya mensup olanları büyük ölçüde tespit ettik. Kamuoyunun da bildiği gibi büyük çoğunluğu tutuklu. İçlerinden elebaşı olarak söylenen bir kısım kişiler ise firari durumda. Emniyet ve jandarmaya bu konuda gerekli talimatları verdik ve yakalanmaları için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Onları da yakalayıp en kısa sürede yargının önüne çıkarmakta kararlıyız. Bunların büyük bir kısmı yurt dışında. En az 10 isim yurt dışında, 30 kadar isim yurt içinde firari durumda. Bunları da yakalayarak yargı önüne çıkarmakta kararlıyız." '20 İDDİANAME KABUL EDİLDİ' Burdur'daki FETÖ davalarına ilişkin ilk duruşmaların 28 Şubat'ta başlayacağını vurgulayan Doğan, "Şu anda mahkeme tarafından 20 iddianame kabul edildi. Bu hafta içerisinde 30 kadar tutuklu ile ilgili dava açılacak. Dava açtığımız tutuklular için asgari 7.5 yıl cezalandırma istiyoruz. Örgüt içerisindeki hiyerarşik yapının üzerine doğru gittikçe bu cezalandırmalar 20 yıla kadar çıkabilecek. Çünkü basit bir bağla bağlı olanlarla, yönetici sınıfında olanlar, parasal kaynak aktaranlar arasında mahkemelerce mutlaka bir fark gözetileceğini düşünüyoruz. Cumhuriyet Başsavcılığımız bu konuda taleplerini mahkemelere iletecek. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı olarak Ağır Ceza Mahkemelerine açtığımız davalarda tutuklular hakkında öncelikle TCK'nın 314/2 maddesindeki 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan ayrıca 'terörün finansmanı' suçlaması taleplerinde bulunduk. Silahlı terör örgütüne üye olmanın suçu 7.5 yıldır, üst sınırı 20 yıldır" diye konuştu.