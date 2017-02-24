(Görüntülü Haber) Burcu Çağlayan davasında tahliye

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - ANTALYA'da 2010 yılında manken Burcu Çağlayan'ın balkondan düşerek ölmesiyle ilgili davanın 26'ncı duruşmasında savcı 2 ay önce tutuklanan İbrahim Tokgöz ile tutuksuz yargılanan Murat Ergüç hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talep etti. Mahkeme heyeti ise İbrahim Tokgöz'ün tahliyesine, Murat Ergüç hakkında konulan adli kontrolün kaldırılmasına karar verdi. Antalya'da evli ve 1 çocuk annesi manken Burcu Çağlayan, 24 Temmuz 2010'da sabaha karşı işadamı İbrahim Tokgöz'ün evinin balkonundan elektronik mağazasının terasına düşerek öldü. Olaydan sonra İbrahim Tokgöz ile bir üst katta oturan arkadaşı Murat Ergüç ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Burcu Çağlayan'ın intihar mı ettiği, kaza sonucu düşerek mi öldüğü, yoksa itilerek mi öldürüldüğü uzun süre anlaşılamadı. 3 yıllık soruşturma sonunda Burcu Çağlayan'ın balkondan atılarak öldürüldüğü iddiasıyla İbrahim Tokgöz ile Murat Ergüç hakkında Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İbrahim Tokgöz, serbest bırakıldıktan sonra ortadan kayboldu. Hakkında yakalama kararı bulunan İbrahim Tokgöz, geçen aralık ayında Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gelerek ifadesini verdi. Suçsuz olduğunu belirten Tokgöz, 25'inci duruşmada ifadesi alındıktan sonra tutuklandı. 26'NCI DURUŞMADA SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI Davanın 26'ncı duruşmasında tutuklu sanık İbrahim Tokgöz ile tutuksuz sanık Murat Ergüç ve tarafların avukatları katıldı. 26'ncı duruşmada müdahillik talebinde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bu isteği de kabul edildi. Cumhuriyet savcısının mütalaasında, olay gecesi İbrahim Tokgöz'ün evinde ikili arasında tartışma çıktığı, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Burcu Çağlayan'ın İbrahim Tokgöz'ün başına soda şişesiyle vurduğu, Tokgöz'ün ise Çağlayan'ı evin balkonundan attığı iddia edildi. İbrahim Tokgöz'ün bir üst katta oturan arkadaşı Murat Ergüç'ün de bu olaylara iştirak ettiği öne sürülen mütalaada, her iki sanığın da ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması istendi. Savcı, sanık Murat Ergüç'ün de tutuklanmasını istedi. ŞİŞEYİ KAFAMA KENDİM VURDUM İbrahim Tokgöz ise suçlamaları kabul etmedi. İddiaların aksine olay gecesi Burcu Çağlayan ile bir tartışma yaşamadıklarını ileri süren İbrahim Tokgöz, "Olaydan sonra şişeyi kafama kendim vurdum. Bunun tanığı da Murat Ergüç'tür" dedi. Murat Ergüç de olayda kendisinin sanık değil, tanık olarak yer alması gerektiğini söyledi. Burcu Çağlayan balkondan düştükten sonra İbrahim Tokgöz'ün üzüntüsünden elindeki soda şişesini kendi kafasına vurduğunu belirten Murat Ergüç, "Başına şişeyi vurunca İbrahim'i banyoya götürüp başını yıkadım. Havlu ile sildim. Burcu olay gecesi benim evime gelmedi" dedi. TOKGÖZ'E TAHLİYE Yapılan müzakereden sonra mahkeme, delillerin toplanmış olmasını dikkate alarak İbrahim Tokgöz'ün tahliyesine karar verdi. Mahkeme Murat Ergüç hakkında istenen tutuklama tabelini ise reddetti. Ergüç'e konulan kontrolün de kaldırılmasına karar verildi. Duruşma sanıkların esas hakkındakı mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için ertelendi. Savcının talebiyle gözyaşı döken sanık yakınları, mahkemenin tahliye kararıyla bu kez sevinçten ağladı.