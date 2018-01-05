Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL Trabzonsporlu ünlü futbolcu Burak Yılmaz'ın Sarıyer'de ölümden döndüğü kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Burak Yılmaz kullandığı lüks otomobille 10 Aralık'ta takla atarak bir cipe çarpmıştı. Burak Yılmaz kazanın hemen ardından olay yerinden ayrılmıştı.
(Görüntülü Haber) Burak Yılmaz'ın yaptığı kaza güvenlik kamerasında
Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL Trabzonsporlu ünlü futbolcu Burak Yılmaz'ın Sarıyer'de ölümden döndüğü kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Burak Yılmaz kullandığı lüks otomobille 10 Aralık'ta...
05 Ocak 2018 Cuma 12:41
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