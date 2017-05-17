(Görüntülü Haber) Bunalıma giren Suriyeli kadın bileğini kesip intihara kalkıştı

Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, () - KAYSERİ’de yaşayan 28 yaşındaki Suriyeli kadın iddiaya göre, girdiği bunalım sonucu bileğini keserek intihara kalkıştı. Olay, merkez Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, bunalıma giren 1 çocuk annesi Suriyeli Duha Matuk evde kimsenin bulunmadığı sırada sol bileğini defalarca keserek yaşamına son vermek istedi. Eve gelen yakınları genç kadını kanlar içinde görünce durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralı kadını Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan Suriyeli kadının, sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.