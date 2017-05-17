Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar, 3.40’ı geçti
Dolar, 3.40’ı geçti
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...

(Görüntülü Haber) Bunalıma giren Suriyeli kadın bileğini kesip intihara kalkıştı

Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, () - KAYSERİ’de yaşayan 28 yaşındaki Suriyeli kadın iddiaya göre, girdiği bunalım sonucu bileğini keserek intihara kalkıştı. Olay, merkez Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre,...

Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, () - KAYSERİ’de yaşayan 28 yaşındaki Suriyeli kadın iddiaya göre, girdiği bunalım sonucu bileğini keserek intihara kalkıştı. Olay, merkez Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, bunalıma giren 1 çocuk annesi Suriyeli Duha Matuk evde kimsenin bulunmadığı sırada sol bileğini defalarca keserek yaşamına son vermek istedi. Eve gelen yakınları genç kadını kanlar içinde görünce durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralı kadını Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan Suriyeli kadının, sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246