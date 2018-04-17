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(Görüntülü Haber) Bunalıma giren kadın, 2 kez intihar girişimde bulundu

Murat KÜÇÜK / Bolu BOLU'da, bunalıma giren 40 yaşındaki Nazife Pazarlı 3 saat arayla 2 kez yüksek yerlere çıkarak intihar girişiminde bulundu. Kadının 2 olayda da ölümden döndüğü anlar kameralara yansıdı., Bolu'da oturan Nazife...

Murat KÜÇÜK / Bolu BOLU'da, bunalıma giren 40 yaşındaki Nazife Pazarlı 3 saat arayla 2 kez yüksek yerlere çıkarak intihar girişiminde bulundu. Kadının 2 olayda da ölümden döndüğü anlar kameralara yansıdı., Bolu'da oturan Nazife Pazarlı ayrıldığı kocasının çocuklarını kendisine göstermemesi ve maddi sıkıntıları nedeniyle bunalıma girdi. Psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen kadın, ilk olarak D-100 karayolunun Sanayi Kavşağı mevkiinde bulunan bir üst geçide çıktı. Üst geçitten yola sarkan kadın, yaklaşık 5 dakika boyunca elleriyle tutundu. Nazife Pazarlı, daha fazla dayanamayarak kendini yaklaşık 7 metre yükseklikten yola bıraktı. Ancak bu sırada çevreden olayı gören bir TIR sürücüsü, aracını üst geçidin altında durdurdu. Kadın, TIR'ın dorse kısmına düşerek olaydan yara almadan kurtuldu. İKİNCİ İNTİHAR GİRİŞİMİ Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan Nazife Pazarlı, ilk intihar girişimden yaklaşık 3 saat sonra yeniden intihar girişiminde bulundu. Kadın, bu defa kent merkezindeki Belediye Meydanı'nda bulunan Yukarı Çarşı mevkiinde inşaat halindeki alanın seyir terası olarak hazırlanan yüksek yerine çıktı. Yaklaşık 5 metre yükseklikte korkulukların kenarında yürüyen kadını, işlek caddedeki vatandaşlar korkuyla izledi. Olay yerine gelen polis ve inşaat işçileri kadını korkuluklardan uzaklaştığı sırada yakaladı. Nazife Pazarlı, sağlık kontrolü için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

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