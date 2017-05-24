(Görüntülü Haber) Buldukları lahidi 4 milyon dolara satmaya kalktılar

Kemal ATLAN/SEYİTGAZİ (Eskişehir), () - ESKİŞEHİR'in Seyitgazi İlçesi yakınlarındaki SİT alanında izinsiz kazı yapıp buldukları, üzerinde haç işareti olan lahidi alıcı gibi davranan sivil jandarma ekiplerine 4 milyon dolara satmak isteyen 12 kişi yakalandı. Lahit içerisinden bir insana ait kafatası ve kemikler çıktı. Daha önce Seyitgazi İlçesi'ne bağlı köy olan Ayvalı Mahallesi, Musluk mevkiindeki 1'inci derece SİT alanında izinsiz kazı yapan 12 kişi, toprağa gömülü halde, üzerinde haç işareti olan bir lahit buldu. Jandarma, şüphelilerin buldukları lahidi satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Lahidi 4 milyon dolar karşılığında alıcı gibi davranan sivil jandarma ekiplerine satmaya kalkan 12 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulamalarının tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edileceği belirtildi. Üzerinde haç işareti bulunan lahit ise Eskişehir Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından jandarma ve polis gözetiminde açıldı. Lahit içerisinden bir insana ait kafatası ve kemikler çıktı. Bizans dönemine ait olduğu belirtilen taş lahit, Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi'ne götürülecek.