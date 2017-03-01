Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), () Sakarya'nın Akyazı İlçesi'nde bulaşık makinesinin tutuşması sonucu mutfakta çıkan yangına müdahale etmek isteyen Ümit Bostan'ın vücudunda yanıklar oluştu. Ümit Bostan tedavi altına alındı. Akyazı Yeniköy Mahallesi'nde Bostan ailesine ait evde bulaşık makinesinin tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevler mutfağı sararken, evdekiler itfaiyeden yardım istedi. Lise öğrencisi Ümit Bostan yangına müdahale ederken vücudunda yanıklar oluştu. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını kontrol atına alarak söndürdü. Ümit Bostan olay yerine gelen 112 Acil ekibi tarafından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ümit Bostan yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
(Görüntülü Haber) Bulaşık makinesi tutuştu, yangını söndürmek isterken yandı
Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), () Sakarya'nın Akyazı İlçesi'nde bulaşık makinesinin tutuşması sonucu mutfakta çıkan yangına müdahale etmek isteyen Ümit Bostan'ın vücudunda yanıklar oluştu. Ümit Bostan tedavi altına alındı. Akyazı...
01 Mart 2017 Çarşamba 21:25
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