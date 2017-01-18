(Görüntülü Haber) Buğday silosuna düşen işçi öldü

Metin Faruk TAMER- Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, buğday dolu siloya dengesini kaybederek düşen 47 yaşındaki Fikret Bilici, boğularak yaşamını yitirdi. Olay, sabah saatlerinde 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bulgur fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, bulgur fabrikasında çalışan 2 çocuk babası Fikret Bilici, kontrol etmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek buğday dolu siloya düştü. Bilici'nin düştüğünü fark eden ve kurtarma çalışmalarında başarılı olamayan iş arkadaşları, durumu itfaiyeye bildirdi. Fabrikaya gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile silodan çıkarılan Bilici'nin cesedi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bu arada olayı duyarak Adli Tıp Kurumu'na gelen Bilici'nin yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.